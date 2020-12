PSG : Messi-Neymar-Mbappé, la MNM le fait fantasmer

Dans : PSG.

Alors que les potentielles prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé sont sur toutes les lèvres au PSG, Leo Messi est toujours annoncé du côté de Paris.

L’année 2021 s’annonce passionnante pour le Paris Saint-Germain. Un an après son échec en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le club de la capitale cherchera à prendre sa revanche. Outre ce rêve européen, le PSG tentera de conserver sa couronne en Ligue 1. Tout cela avant de vivre un été possiblement agité, entre le probable départ de Thomas Tuchel et les dossiers des prolongations de Neymar et Mbappé. Et au milieu de ça, Lionel Messi pourrait débarquer librement en provenance du Barça. Un potentiel recrutement qui plaît bien entendu à Cafu.

« Si Messi allait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l'équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c'est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable. Nous, les Brésiliens, nous connaissons le potentiel de Neymar. Nous savons qu'il veut gagner la Ligue des Champions, qu'il a besoin de gagner une C1 en tant que leader d'une équipe. L'équipe du PSG crée une atmosphère dans laquelle Neymar se sent comme l'un des éléments les plus importants pour le PSG. Marquinhos ? J'aime beaucoup quand il joue juste devant la défense, devenant en fait le troisième défenseur quand c'est nécessaire. Il a un très bon positionnement, il est très fort de la tête, il anticipe très bien et peut aussi attaquer et créer des occasions. Sans parler de son sens du marquage. Que Marquinhos joue dans une défense à quatre ou devant la défense, il est très performant. Avec son sens du marquage et ses capacités offensives en plus de cette liberté, un joueur comme lui peut vraiment être phénoménal. C'est l'une des pièces les plus performantes pour l'équipe nationale brésilienne et le Paris-SG », a lancé, dans L’Equipe, l’ancien défenseur brésilien, qui sait que le PSG est en train de former une Dream Team, que ce soit en attaque ou en défense.