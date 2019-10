PSG : Neymar l'adore, Tuchel dévoile son secret

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Neymar a fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Néanmoins, l’international brésilien n’a jamais fait de scandale auprès de son entraîneur Thomas Tuchel, avec qui il entretient une bonne relation depuis la venue du coach allemand dans la capitale française. Longuement interrogé par beIN SPORTS, l’ancien manager du Borussia Dortmund a dévoilé les secrets de sa relation avec le n°10 du PSG, notamment durant cette délicate période du mercato…

« Peu de choses ont changé entre nous. Je connaissais son envie de départ, il savait que cela me déplaisait. Pour moi ce n’était pas le bon moment, ni la bonne décision. En tant que coach, il savait que je ne voulais pas ça. Mais on savait tous les deux que ce n’était pas ma décision, ni la sienne. Il avait besoin d’un club qui paie le prix, et il avait besoin que le PSG accepte. Nous avons tous les deux acceptés que la décision n’était pas de notre ressort, et que cela ne devait pas affecter notre relation, car il y avait encore la possibilité que l’on travaille ensemble » a indiqué le coach du Paris Saint-Germain, qui a toujours publiquement protégé Neymar durant le feuilleton du mercato. Chose que le Brésilien n’a pas oublié et compte lui rendre sur le terrain…