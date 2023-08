Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son départ du PSG pour Miami cet été, Lionel Messi n'a pas manqué l'occasion de se plaindre de son transfert et de son passage de deux ans à Paris. Sur l'antenne de RMC, un Jérôme Rothen très énervé a répondu à l'Argentin.

Entre Lionel Messi et le PSG, c'est à qui a arnaqué qui. Le club parisien et ses supporters sont naturellement déçus du séjour du septuple ballon d'or, pas suffisamment investi lors de son passage et invisible dans les grands matchs de Ligue des champions. Toutefois, depuis le début de l'été, c'est Lionel Messi qui se fait le plus entendre au niveau des plaintes. Le joueur argentin de l'Inter Miami a dit regretter son transfert à Paris et apprécier l'environnement floridien en comparaison avec l'accueil des supporters parisiens à son encontre. Des propos qui ont fait réagir négativement les amoureux du PSG comme Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s'enflamme, le consultant de RMC n'y est pas allé de main morte concernant la Pulga.

Messi, une petite personne selon Rothen

« C’est honteux ses déclarations à tout va alors qu’on sait qu’il a fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger au PSG parce que la soupe était bonne. Il était au PSG pour préparer la coupe du monde. Il a été un joueur incroyable, mais je suis désolé, son gros point noir, c’est son arrivée au PSG, les deux ans où il s’est foutu de la tête de tout le monde. Pour moi, il a perdu toute crédibilité. C’est un grand joueur, mais c’est une petite personne. Ce mec-là, il est limite anti-Français. Il était en tout cas contre le Paris Saint-Germain. Il l’a dit et redit », a t-il lâché pour démarrer avant d'attaquer Messi sur sa mélancolie parisienne. Le mal-être de l'Argentin est incompréhensible selon Rothen qui estime que c'est plutôt Messi qui a amené de la mauvaise humeur au PSG.

Rothen sur Messi, "grand joueur mais petite personne" 😅 pic.twitter.com/2GjxEDmJqN — 𝕄𝕒𝕔𝕙𝕒𝕕𝕠 🔴 (@Sendo922) August 23, 2023

« Vu que cette petite personne ne réfléchit pas trop non plus, il vient nous explique qu’en Arabie saoudite, pour sa famille, ça aurait été compliquée, alors qu’il est limite guide touristique là-bas et qu’il a pris un gros chèque. […] Il nous a parlé de problèmes d’adaptation, il ne pouvait pas aller chercher ses enfants alors que c’est faux. Ils étaient dans une école privée, je ne vais pas raconter sa vie, et vivait dans un endroit où il avait un palace, un château, mais ce n’était peut-être pas assez grand. Il ne m’a pas fait lever une seule fois de mon siège. Il n’a jamais fêté un seul de ses buts, il n’a jamais communié avec les supporters. Vous avez vu le premier but qu’il a marqué (avec Miami) contre une équipe de DH, il a fait le tour du stade avec le sourire. Il n’a jamais souri au PSG », a t-il développé. Des propos un peu excessifs mais qui expriment une exaspération générale bien présente contre Lionel Messi. Le septuple ballon d'or a bel et bien perdu beaucoup de crédit en France ces dernières années.