PSG : Neymar a convaincu Messi de signer à Paris

Bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi assure qu’il n’a pas encore pris sa décision. Mais au Brésil, un journaliste affirme que Neymar a convaincu l’Argentin de le rejoindre au Paris Saint-Germain l’été prochain.

En annonçant sa volonté de rejouer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine, Neymar a piqué la curiosité de nombreux observateurs. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain aurait-il obtenu une information importante et non communiquée à la presse ? En tout cas, Leonardo, par respect pour le FC Barcelone, refuse d’évoquer le sujet. Le directeur sportif parisien avait simplement reconnu que l’idée de recruter le Blaugrana l’avait titillé l’été dernier. Et l’on n’en apprendra pas davantage par le principal intéressé puisque ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas encore pris sa décision. On pouvait penser que l’Argentin attendrait au moins de connaître l’identité du prochain président du Barça ainsi que le contenu de son projet. Mais le sextuple Ballon d’Or s’est peut-être déjà décidé.

Neymar fait venir Lionel Messi au PSG

En effet, le journaliste brésilien Thiago Asmar affirme que Messi a choisi de quitter le FC Barcelone. Le natif de Rosario avait l’intention de retrouver l’entraîneur Pep Guardiola à Manchester City. Mais ses conversations avec son ami Neymar sur WhatsApp l’auraient finalement convaincu de signer au Paris Saint-Germain à la fin de son bail l’été prochain. Autant dire que le club de la capitale pourra remercier son numéro 10 si l’information se confirme. Reste à savoir comment le champion de France a prévu d’ajouter Messi à son effectif tout en respectant les règles du fair-play financier.