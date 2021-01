PSG : Messi ou Mbappé, Paris va devoir choisir !

Dans : PSG.

Dans un édito publié sur le site du Sun, le journaliste Duncan Wright a rappelé l’intérêt du PSG à l’égard de Lionel Messi.

A en croire le journaliste anglais, il est clair que l’avenir de l’international argentin s’écrira à Manchester City ou au Paris Saint-Germain l’été prochain. Plus que jamais, le champion de France est donc en lice pour frapper un énorme coup sur le marché des transferts en s’offrant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Il faudra toutefois dégraisser avant d’envisager accueillir Lionel Messi et son salaire démesuré. En effet, Todo Fichajes plombe l’ambiance ce mercredi en faisant savoir qu’il n’est tout simplement pas possible pour le Paris Saint-Germain de compter Neymar, Messi et Mbappé en même temps dans l’effectif pour des raisons financières évidentes.

Le média espagnol croit savoir que le PSG ne passera officiellement à l’action pour Lionel Messi que lorsque le départ de Kylian Mbappé sera acté. En ce qui concerne Neymar, la tendance est toujours à une prolongation, bien que les négociations ne soient pas aussi avancées que ce que Leonardo laisse parfois entendre. Reste maintenant à voir quelle somme le Paris Saint-Germain parviendra à tirer d’une vente de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid et Liverpool au mercato. Dans un article consacré au Français ce mercredi, Le Parisien faisait notamment savoir que le PSG pouvait oublier un transfert à 200 ME ou plus en raison de la crise financière et de la situation contractuelle de l’ancien Monégasque. Gros transfert ou pas, le départ de Mbappé permettrait à Paris d’investir afin d’offrir à Lionel Messi le salaire que le Catalan perçoit actuellement à Barcelone. La question est maintenant de savoir si en 2021, il est plus judicieux de compter le Ballon d’Or argentin ou Kylian Mbappé dans son effectif. Certains répondront sans doute les deux, mais il est improbable que Neymar soit le grand sacrifié du Qatar.