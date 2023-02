Messi, Campos, Galtier, le PSG le terrorise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La défaite du PSG contre l’OM en huitième de finale de la Coupe de France plonge le club parisien dans un début de crise. Le consultant Walid Acherchour pointe du doigt les innombrables dysfonctionnements du club parisien.

A une semaine du choc en Ligue des Champions contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en crise. Battu par Lens et Rennes en début d’année, le club parisien s’est une nouvelle fois incliné chez un gros de la Ligue 1, au Vélodrome contre l’OM en huitième de finale de la Coupe de France. Après ce nouveau revers, les joueurs du PSG sont la tourmente, à l’instar de Lionel Messi ou encore de Neymar, qui n’ont clairement pas affiché un niveau optimal au Vélodrome mercredi soir. Mais les dirigeants du PSG en prennent également pour leur grade. Sur Winamax TV, Walid Acherchour a sorti le lance flammes et personne n’a échappé à ses critiques, de Nasser Al-Khelaïfi à Christophe Galtier en passant par Luis Campos.

Walid Acherchour dézingue l'état-major du PSG

« Messi a fait une carrière incroyable, il a fini le jeu avec l’Argentine mais je n’en ai rien à faire, là on parle du Paris Saint-Germain et quand tu vois la dernière action de Messi, où il donne cinq fois le ballon à Zaïre-Emery avant de faire une passe latérale à Neymar, tu te dis qu’il y a un truc qui ne tourne pas rond. Quand tu vois les attitudes, la cohérence, les individualités, le banc… Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Quand on te dit que c’est Carlos Soler qui va rentrer pour faire la différence, c’est la preuve que le PSG ne va pas bien ! Il n’y a rien qui tourne dans ce club, le président est dépassé, le directeur sportif qui est arrivé cumule les boulots et n’a rien à faire dans un club comme le Paris SG. L’entraîneur n’a rien à faire non plus dans ce club, il n’a pas l’étoffe pour gérer un tel groupe. Je ne parle même pas des joueurs en fin de vie footballistique, il n’y a rien dans ce club » a lancé le consultant, très inquiet pour le Paris Saint-Germain à trois jours d’un déplacement à Monaco et surtout, à une semaine du choc tant attendu contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.