PSG : Neymar impossible à virer, Messi doit partir et vite !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG devra prendre de grosses décisions au sujet de l’avenir de certaines de ses stars, dont Neymar ou encore Lionel Messi.

Ce n’est plus un secret pour personne, Luis Campos aimerait se séparer de Neymar. L’été dernier, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain a tenté de vendre l’international brésilien… en vain. En raison de son contrat mirobolant jusqu'en 2027 et de son salaire colossal, plus de 35 million d'euros par an, le numéro dix du PSG est tout simplement invendable. Et il n’y a aucune raison que la situation soit différente cet été, d’autant plus que le Brésilien est blessé pour trois à quatre mois. Autant dire que pour Luis Campos, il faut déjà oublier une vente de Neymar.

Dès lors, afin de réduire la masse salariale du club et redynamiser un secteur offensif vampirisé par la « MNM », il pourrait être intelligent de ne pas prolonger le contrat de Lionel Messi, qui expire en fin de saison. Or, le président Nasser Al-Khelaïfi a confié que le PSG discutait avec l’Argentin pour tenter de trouver un accord afin de prolonger le champion du monde 2018. Une très mauvaise idée selon Walid Acherchour, lequel estime plutôt que le PSG devrait profiter de la fin de contrat imminente de Lionel Messi pour s’en séparer afin de briser la « NMN ».

Lionel Messi prolongé par le PSG, la grosse erreur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Certes, dans l’idéal, il serait préférable de vendre Neymar. Mais le départ du Brésilien est impossible et rend indispensable celui de Lionel Messi selon le journaliste de RMC. « Ce qui est dingue c’est que dans ce fameux trio que l’on décrit depuis le début de la saison avec Mbappé, Messi et Neymar, on dit qu’il faut en enlever un. On sait très bien qu’avec le contrat mirobolant de Neymar, ce sera impossible de le vendre, surtout avec une blessure de quatre mois et de toute façon personne ne peut payer son salaire. Al-Khelaïfi a une possibilité d’arrêter le contrat de Lionel Messi (fin de contrat) en lui disant merci pour les ventes de maillot, merci pour ce que tu as fait. Il peut aller au Barça, où il veut, mais voilà terminus tout le monde descend. Mais que fait Al-Khelaïfi ? Il veut encore prolonger Lionel Messi c’est incompréhensible » estime le membre de l'After Foot, pour qui un départ de l’international argentin du PSG est indispensable cet été afin de relancer un nouveau cycle et redynamiser l’attaque avec de nouveaux joueurs autour de Kylian Mbappé. Il semblerait par exemple que Randal Kolo Muani soit l’une des pistes de l’état-major parisien, même s’il faudra payer très cher pour obtenir le renfort de l’attaquant de Francfort.