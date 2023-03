Paris veut le duo Mbappé-Kolo Muani, merci la France

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis la finale du Mondial 2022, et malgré son échec dans un duel avec le gardien de but argentin, Randal Kolo Muani donne des étoiles dans les yeux. Natif de Bondy, comme Kylian Mbappé, l'attaquant est déjà sur les tablettes de plusieurs gros clubs, dont le PSG.

L’avenir du PSG s’est peut-être joué du côté de Bondy puisque c’est dans la cité de Seine-Saint-Denis que sont nés Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, qui plus est avec seulement 15 jours de différence, Kyks ayant vu le jour le 20 décembre 1998 tandis que son coéquipier en équipe de France est, lui, né le 5 décembre de la même année. Un drôle de hasard et une proximité qui profitent désormais aux Bleus, et peut-être bientôt au Paris Saint-Germain. Même s’il est ressorti forcément déçu de la Coupe du Monde au Qatar, son duel perdu contre Emiliano Martinez ayant marqué les esprits, il est clair que Randal Kolo Muani est l’avenir du football français, le passage de témoin avec Olivier Giroud semblant évident au moment où le buteur de l’AC Milan est dans le crépuscule de sa carrière internationale.

Kolo Muani au PSG, l'idée est dans l'air

Et forcément, un tel talent n’échappe pas au plus grand club, l’ancien joueur du FC Nantes, parti libre l’été dernier pour Francfort, n’ayant pas vocation à rester même s’il a un contrat jusqu’en 2027. Randal Kolo Muani est sur les tablettes des plus grands clubs européens, et évidemment il est clair que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont un regard très attentif sur l’attaquant dont la valeur est désormais estimée à 37 millions d’euros, même s'il est évident que le club allemand peut en attendre plus en cas de vente à l'été 2023. De quoi donner des vertiges à Waldemar Kita qui en juin 2021 avait confié : « Kolo Muani a marqué 9 buts en 37 matchs. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu’un bon avant-centre doit marquer au minimum quinze buts, si ce n’est plus. »

Mais un ancien du FC Nantes a pensé, le contraire, puisque l’association avec Kylian Mbappé ayant rapidement fait ses preuves en équipe, Didier Deschamps l’ayant lui-même reconnu. Et l'idée de voir les deux attaquants des Bleus sous le même maillot en club est forcément un argument de plus pour les champions de France. Le Paris Saint-Germain sait en effet que faire signer Kolo Muani est aussi un vrai plus afin de garder garder un peu plus longtemps le champion du monde 2018. « Sous contrat jusqu’en 2027 avec le sixième de Bundesliga, il est aujourd’hui dans le viseur des gros clubs européens. Loin de rester insensible à son évolution, le Bayern, City, Arsenal, le Real Madrid ou le PSG se seraient déjà renseignés à son endroit », précise Stéphane Bianchi, journaliste pour le quotidien francilien. Avant cela, Luis Campos va cependant devoir faire du ménage, la situation de Lionel Messi et de Neymar étant toujours problématique sur le plan sportif et encore plus financier au moment où Paris ne peut plus faire n'importe quoi au mercato.