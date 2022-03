PSG : Neymar humilié, Paqueta se révolte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Neymar a fait l’objet de vives accusations sur son hygiène de vie au PSG de la part de Daniel Riolo après la défaite de Paris à Monaco (3-0).

Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a été très virulent à l’encontre de Neymar. En effet, le consultant de l’After Foot a dévoilé que selon ses informations, il arrivait au n°10 du Paris Saint-Germain de se rendre à l’entraînement en état d’ébriété, des accusations qui ont fait l’effet d’une bombe dans la capitale française. Les propos de Daniel Riolo ont fait réagir jusqu’en Espagne, où Neymar n’est pas considéré comme un grand professionnel, mais où l’on a quand même du mal à croire qu’une telle star du ballon rond puisse se rendre à l’entraînement alcoolisé. Coéquipier de Neymar en sélection, Lucas Paqueta a volé au secours du Parisien avant les matchs du Brésil contre le Chili et la Bolivie. Pour le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais, il est clair que les accusations dont Neymar est victime sont fausses et qu’il s’agit d’une discrimination injustifiée.

Lucas Paqueta vole au secours de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« Vous m’entendrez toujours dire que Neymar est, par-dessus tout, une grande personne, un grand professionnel, qui a un talent incroyable et qui, sans doute, est le meilleur joueur de la sélection brésilienne. L’avoir avec nous est un privilège. Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens beaucoup plus forts, tout comme mes autres partenaires. Il ressent ça lui aussi quand il est en sélection, on se motive plus, on se donne plus d’affection, cela nous rend plus forts. L’exigence est toujours là. Le PSG a été éliminé en Ligue des Champions, la presse et les supporters vont le pointer du doigt pour ça » a lancé dans un premier temps Lucas Paqueta devant les journalistes brésiliens avant d’être relancé sur les accusations à l’encontre de Neymar. L’occasion pour le milieu offensif de l’OL de réitérer son soutien à Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

« Il récupère d’une blessure, il est chaque jour plus fort pour nous aider en Seleção, je suis sûr qu’il va faire ça bien. C’est un manque total de respect, de dire ou transmettre des informations qui sont fausses. Évidemment, il ne m’en a pas parlé, mais je suis sûr que ce n’est pas vrai. Mais les gens parlent trop, cela nous affecte un peu, c’est dur de filtrer tout ça. Je vais vous donner un exemple : des gens ont dit que c’était Neymar qui était déguisé en Spiderman chez moi pour l’anniversaire de mon fils. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens peuvent dire comme sottises sur un joueur. Il y a beaucoup de choses autour d’un joueur, je crois que Neymar est un excellent professionnel et qu’il n’a pas fait ça » a analysé Lucas Paqueta, pour qui il n’est pas admissible de trainer ainsi dans la boue un joueur tel que Neymar. On le sait, les deux hommes sont très proches depuis quelques temps et pour Lucas Paqueta, il est insupportable de voir son ami faire l’objet de telles critiques.