PSG : Neymar humilie le Paris SG, il n'en revient pas

« Mon meilleur souvenir ? Il y a deux moments : notre victoire aux Jeux Olympiques avec le Brésil et lorsque nous avons gagné contre Paris avec Barcelone ». Il y a quelques heures sur le site Oh My Goal, Neymar lâchait une phrase qui passe mal du côté des supporters du Paris Saint-Germain, en confiant que la victoire du Barça sur le PSG (6-1) en Ligue des Champions était l’un des deux moments les plus forts de sa carrière. Une déclaration tellement irréelle que certains consultants se sont demandés si ce n’était pas un fake. C’est notamment le cas de Frédéric Piquionne, qui a fait part de sa stupéfaction sur RMC.

« J’ai cru à un fake… c’est tellement irréaliste de parler de cela à ce moment-là. C’est fait exprès. Il y a un divorce qui est bien bien consommé là ! Cette communication est ignoble. Il reprend lundi au Camp des Loges, avec cette réunion avec Leonardo lundi ou mardi. On attend avec impatience l’issue de cet entretien » a lâché l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne, qui ne comprend pas comment Neymar peut communiquer de cette façon. Qu’il se rassure, le consultant de RMC Sport n’est pas le seul à être circonspect devant la communication étrange du Brésilien…