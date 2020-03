PSG : Neymar hors de forme ? C'est une blague

Dans : PSG.

Alors que le PSG voulait qu'il ait du temps de jeu avant d'affronter Dortmund, Neymar n'aura finalement disputé que deux matches après sa suspension. Mais pas de panique.

Mécontent de ne pas avoir eu l’occasion de jouer avant la rencontre aller à Dortmund, le PSG ayant souhaité le préserver suite à son souci aux cotes, Neymar espérait probablement arriver dans d’autres conditions pour le rendez-vous retour face aux joueurs allemands. Mais une suspension contre Dijon et l’épidémie de coronavirus ont privé le Brésilien de deux rencontres, dont celle de samedi contre Strasbourg. Résultat, alors qu’il est apparu un peu épais lors de ses dernières apparitions, Neymar n’aura pas eu énormément de temps de jeu avant les retrouvailles avec Erling Haaland et le Borussia Dortmund, même si Thomas Tuchel avait programmé un entraînement intensif samedi.

Interrogé ce dimanche sur la capacité de Neymar à être à 100% de ses moyens contre Dortmund, Philippe Lambert, ancien préparateur physique de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain, n’a pas la moindre inquiétude. « Le service performance du PSG, dirigé par Martin Buchheit, est très calé et très pointu en la matière. Il sait comment solliciter les joueurs. Ne pas jouer ce week-end n’est pas très inquiétant, il y a suffisamment de gens compétents pour s’adapter. Neymar ? C’est différent lorsque des joueurs blessés ont besoin de jouer pour retrouver des sensations et de la confiance en match. Pour Neymar, c’est différent, il ne revient pas de blessure. Il a déjà joué, il était prêt pour cette rencontre contre Strasbourg, et je ne pense pas qu’il y aura de répercussion pour la suite », a confié, dans Le Parisien, Philippe Lambert. Il faut également savoir si ce PSG-Dortmund aura bel et bien lieu mercredi prochain, ce qui pourrait évidemment changer encore une fois la donne en cas de report.