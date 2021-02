PSG : Neymar garde ses 30ME par an, vive la crise

Dans : PSG.

Lundi après-midi, la presse brésilienne faisait savoir qu’un accord avait été trouvé pour la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain.

Une grande nouvelle pour le club de la capitale, qui va sécuriser la présence de Neymar au sein de son effectif pour les quatre années à venir. A six mois du mercato estival, et tandis que les discussions patinent avec Kylian Mbappé, la direction du Paris SG peut se satisfaire de cet accord. La crise financière engendrée par la pandémie de Covid-19 n’a pas été un frein dans les négociations puisque selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Neymar ne subira pas de baisse de salaire avec ce nouveau contrat. En effet, le quotidien national croit savoir que le Brésilien et le PSG se sont entendus pour que l’international auriverde conserve la même rémunération, à savoir 30 ME net par an.

De nouvelles primes pour Neymar ?

Dans le contexte économique actuel, Neymar se contentera volontiers de ce salaire qu’aucun autre club européen n’aurait été en mesure de lui offrir. A en croire les informations obtenues par CBS Sports, cette prolongation de contrat est d’autant plus avantageuse pour Neymar que le Brésilien est désormais susceptible de percevoir des bonus financiers qu’il ne pouvait pas atteindre avec son ancien contrat. Sans entrer dans les détails, le média dévoile que Neymar aura désormais des primes directement liées aux résultats du Paris Saint-Germain ainsi qu’à ses performances individuelles (buts, passes décisives, etc). Un salaire équivalent et de jolies primes en bonus, voilà une prolongation totalement bénéfique pour Neymar, dont la signature aura au moins le mérite de balayer d’avance toutes les rumeurs dans l’optique du mercato estival. Neymar sera un joueur du Paris SG la saison prochaine, et cela ne fait plus aucun doute.