PSG : Neymar va prolonger à Paris, c’est bouclé !

Dans : PSG.

Cela ne fait plus aucun doute, Neymar va bel et bien prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain.

Dans une interview accordée à TF1 et diffusée dimanche, le n°10 du Paris SG confirmait sa volonté de poursuivre l’aventure au PSG. Ses volontés seront bientôt une réalité puisque selon les informations obtenues par Marcelo Bechler, un accord est quasiment ficelé entre Neymar et le Paris Saint-Germain pour une prolongation de quatre années supplémentaires. « L’accord est bien engagé, l’opération pourrait être officielle dans la semaine » annonce le spécialiste brésilien, qui s’était fait remarquer en 2017 en annonçant en premier le départ de Neymar du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain.

A cinq mois du mercato estival, le Paris SG est en passe de boucler un premier dossier épineux. Cette annonce devra maintenant en appeler d’autres, Leonardo ayant au moins deux autres cas très chauds sur le feu. Le premier concerne évidemment Kylian Mbappé, également en fin de contrat au mois de juin 2022 et qui devra prolonger avant le mercato estival, sans quoi Nasser Al-Khelaïfi prendra la décision de le vendre au Real Madrid ou à Liverpool. Pour l’heure, l’international tricolore n’a pas encore arrêté son choix, mais la prolongation de Neymar pourrait lui donner envie de s’inscrire dans la durée à Paris. Enfin, Angel Di Maria est également dans une situation contractuelle très floue. L’Argentin sera libre comme l’air le 30 juin prochain et pour l’heure, le Paris SG ne lui a pas encore soumis de proposition officielle de prolongation. Les négociations se poursuivent néanmoins entre l’ancien Madrilène et le club de la capitale, alors que Mauricio Pochettino a déjà exprimé en interne son désir de conserver le natif de Rosario…