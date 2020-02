PSG : Neymar fait trop peur, Dortmund prêt à tout changer

Dans : PSG.

Entraineur plutôt porté sur la possession de balle et le jeu offensif comme il avait pu le démonter du côté de Gladbach et de Nice, Lucien Favre est prêt à renier ses principes pour ne pas s’exposer face au PSG.

Forcément, avant la confrontation face au Paris SG, l’entraîneur suisse a reconnu que le potentiel offensif du club francilien l’inquiétait. Neymar et les attaquants hors-norme du club de la capitale ont de quoi faire peur. La preuve, alors que tout le monde prédit un match enflammé et des buts de partout, Lucien Favre avoue qu’il risque de se faire punir par la faculté de projection rapide des joueurs du PSG, et verrait bien un match plus fermé que prévu avec un petit résultat en sa faveur.



« Nous avons regardé plusieurs matchs. Nous connaissons leurs joueurs. Paris est une équipe très dangereuse, qui a terminé devant le Real Madrid en phase de groupes, ça veut tout dire… Je ne peux pas citer tous les joueurs qui ont de la qualité au PSG. Neymar est un très, très bon joueur. On peut en citer au moins dix. Il y a un énorme potentiel offensif. Mais l'équipe est aussi dangereuse à la récupération du ballon. Elle maîtrise beaucoup de choses. Elle a aussi des forces dans le jeu défensif. Vous ne pouvez pas perdre un ballon face à ces joueurs, sinon le contre peut être rapide comme l'éclair. Un bon match peut parfois être défensif. Je n'ai rien contre un résultat à 1-0 pour nous… », a révélé le coach du Borussia Dortmund, qui créerait ainsi une grosse surprise, tant la défense de son équipe est décriée avant ce 1/8e de finale.