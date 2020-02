PSG : Thiago Silva l'avoue, Dortmund est incroyable

Dans : PSG.

A trois jours d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain ne s’est pas rassuré face à Amiens, samedi après-midi en Ligue 1 (4-4).

Néanmoins, Thomas Tuchel a indiqué après le match nul spectaculaire concédé face aux Picards qu’il n’y avait aucune raison de paniquer pour le PSG. Et cela malgré le fait que Paris sera opposé à une équipe dont l’attaque est le grand point fort mardi. Vendredi, le BVB s’est d’ailleurs mis en confiance avec une nette victoire 4-0 sur la pelouse de Francfort. Porté par sa recrue star de l’hiver Erling Haaland, le Borussia Dortmund a de sérieux arguments. Pas de quoi faire peur à Thiago Silva, lequel a clamé sa confiance à l’aube de ce rendez-vous crucial dans la saison du Paris Saint-Germain.

« Si on a peur ? Non pas peur, mais on a beaucoup de respect. J'ai vu le match de Dortmund vendredi, ils ont beaucoup de qualité devant, ils ont marqué quatre buts, avec une technique incroyable, des mouvements difficiles à combattre. Mais si on est ensemble, on peut faire un bon match là-bas. Avec beaucoup de respects pour ces joueurs, qui sont des phénomènes » a indiqué Thiago Silva avant de s’exprimer au sujet de l’ancien buteur du RB Salzbourg. « Haaland marque beaucoup de buts. Neuf buts en six matchs, c'est incroyable, c'est énorme ! J'espère qu'on saura être attentifs et qu'il ne marquera pas contre nous, mais plutôt après en championnat (sourire). Mais pour nous, c'est magnifique de jouer contre un joueur comme ça, surtout qu'il vient de commencer sa carrière. Il est très motivé, mais le PSG aussi ». La motivation ne suffira toutefois pas contre le Borussia Dortmund, car il faudra assurément un Paris SG au top de sa forme et très concentré défensivement afin de réaliser un résultat positif au match aller.