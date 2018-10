PSG : Neymar fait le ménage et redevient footballeur !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une évidence, les événements intervenus lors du Mondial en Russie ont changé Neymar, la star du Brésil et du Paris Saint-Germain ayant compris qu'il ne pouvait plus avoir cette attitude infantile sur les terrains. Depuis le début de la saison, Neymar semble être revenu avec des intentions sportives plus claires et cela s'est encore confirmé mercredi soir face à l'Etoile Rouge. Malgré les nombreux coups reçus, l'attaquant du PSG ne s'est jamais plaint et au final il a signé un triplé, dont deux coups francs somptueux.

Pour justifier ce changement radical, L'Equipe affirme que Neymar a clairement décidé de remettre le football au coeur de ses préoccupation. « A son retour en France, cet été, il a changé certaines habitudes. Sa petite amie est venue le rejoindre dans sa maison de Bougival, même si elle est régulièrement en déplacement pour des raisons professionnelles. Ses amis, les fameux Toiss, sont moins présents et ont pris leurs quartiers dans un appartement près des Champs-Élysées. Toujours accompagné de sa moitié quand elle est à Paris, Neymar sort toujours aussi peu dans les soirées de la capitale, ou alors à l'étranger, quand le calendrier offre deux jours de repos consécutifs. En marge des entraînements, on le voit moins enchaîner les spots de pub pour ses sponsors. On le dit surtout beaucoup plus concentré sur le football », explique le quotidien sportif, qui constate aussi que la grosse confiance placée en Neymar par Thomas Tuchel comble d'aise la star brésilienne.