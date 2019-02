PSG : Neymar fait du Mbappé et s'enflamme, Carine Galli intervient

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sitôt le coup de sifflet final à Old Trafford, Kylian Mbappé a lâché une phrase qui en dit long sur la mentalité de l’attaquant parisien.

Interrogé par RMC Sport, le champion du monde a prévenu qu’il fallait arrêter de « vendre la peur », et démontrer désormais que les clubs français avaient les capacités pour jouer leur chance à fond en Coupe d’Europe. Un véritable coup de fouet qui répond aux craintes des observateurs avant le match face à Manchester United sans Neymar ni Cavani. De son côté, le Brésilien a emboité le pas de son compatriote, en prenant rendez-vous pour la finale de la Ligue des Champions, où il voyait le club francilien s’imposer cette saison. Des propos ambitieux et qui montrent que le PSG assume son statut, même si Carine Galli est intervenue sur La Chaine L’Equipe pour calmer un peu le jeu.

« Je comprends les déclarations de Neymar. C’est bien qu’un joueur majeur ait envie d’aller jusqu’au bout et de gagner la Ligue des Champions. Sergio Ramos dirait pareil pour le Real Madrid. Mais c’est impossible de dire que le PSG est favori pour la victoire finale. On a vu le niveau d’un Ajax-Real, c’était quand même quelque chose d’autre que PSG-Manchester United. C’est beaucoup trop tôt pour savoir s’ils sont favoris. Ils auront des adversaires beaucoup plus relevés pour la suite de leur parcours en Ligue des Champions. C’est beaucoup plus facile d’imaginer le Real ou le Barça vainqueur de la compétition », a livré la consultante, persuadé que le PSG était capable de l’exploit, mais ne pouvait pas faire aussi peur que les grands favoris de cette épreuve.