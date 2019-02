PSG : Neymar donne rendez-vous en finale de la Ligue des Champions !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Questionné sur les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Neymar a été cash.

Cette saison, Neymar se sent beaucoup plus concerné par le sort du club de la capitale, malgré le fait qu'il soit à l'infirmerie depuis la fin du mois de janvier. Une nouvelle fois blessé au pied droit, le Brésilien a donc suivi le succès francilien à Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0) de chez lui. Une rencontre au cours de laquelle le Ney s'est enflammé sur chaque but parisien, en criant et en sautant partout... à cloche-pied. Une joie qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, où on le voit aussi imiter la fameuse célébration de Mbappé.

Preuve que Neymar a envie que le PSG aille très loin en Coupe d'Europe, sans puis avec lui. « Le PSG va gagner la Ligue des Champions. Le PSG ce n'est pas juste moi, c'est une super équipe avec des grands athlètes et un coach génial. En plus, les fans du PSG jouent le rôle du douzième homme quand nous jouons au Parc. Je n'ai aucun doute que nous serons champions, et que je jouerai », a promis, sur le site de RedBull, la star de 27 ans, qui pourrait être de retour en avril, soit pour les quarts de finale, si son protocole de soins de dix semaines se déroule sans soucis.