PSG : Neymar expatrié, Paris a peur pour lui

En début de semaine, le Paris Saint-Germain a accepté les requêtes de Neymar et de Thiago Silva, lesquels ont demandé à leur direction l’autorisation de rentrer au Brésil pendant la période de confinement en France liée au coronavirus.

Estimant qu’il s’agissait d’une décision liée à la situation familiale des deux joueurs, le Paris Saint-Germain a autorisé les départs au Brésil de son capitaine et de son meneur de jeu, à condition bien-sûr que les deux joueurs respectent drastiquement le programme d’entraînement délivré par le staff physique de Thomas Tuchel, avec des relevés GPS à la clé pour vérifier que les exercices soient correctement effectués. En interne, le PSG ne doute pas du professionnalisme des joueurs. Toutefois, une grosse crainte s’est propagée au sein des têtes pensantes du club ces dernières heures selon RMC.

Effectivement, le Paris Saint-Germain est persuadé que Neymar et Thiago Silva auraient bénéficié d’un meilleur suivi médical en France dans le cas où ils seraient testés, dans les prochains jours, positifs au coronavirus. Néanmoins, les deux joueurs ont rassuré leur club, ils bénéficient d'un suivi médical à l'égard de leurs moyens financiers, et sauront mettre en place le protocole nécessaire si eux ou l'un des membres de leur famille était touché par le Coronavirus.

Egalement, le PSG est inquiet concernant les conditions des retours de Neymar et de Thiago Silva en France lorsque l’épidémie aura faibli dans l’Hexagone. Le média explique que le Brésil est moins touché que la France par le coronavirus mais que la crise devrait s’intensifier dans les prochains jours en Amérique du Sud. Dans ce cas, alors les personnes quittant le Brésil vers l’étranger pourraient être contraints de respecter une période de confinement à leur retour en France. Ce qui mettrait bien évidemment le Paris SG dans l’embarras avec le calendrier surchargé qui s’annonce à la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. On l’aura bien compris, la situation n’est clairement pas optimale pour le PSG vis-à-vis de Neymar et de Thiago Silva…