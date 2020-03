PSG : Le dossier Neymar classé confidentiel !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a validé la demande de Neymar de repartir au Brésil. Mais tout a été fait pour que le secret soit gardé autour de l'attaquant de la Seleçao et du PSG.

Le plus grand flou a régné concernant le départ ou non de Neymar vers le Brésil, puisque le PSG avait indiqué au Parisien que son joueur était toujours en France mardi soir alors qu’il avait filé dès lundi vers son pays. Mais c’est désormais certain, Neymar est reparti au Brésil où on ne va cependant pas le croiser à la plage ou dans une boîte de nuit. Le quotidien Sport affirme que l’entourage du joueur a bien voulu reconnaître que Neymar avait pris un vol privé de Paris vers le Brésil, mais la destination finale de la star est strictement confidentielle.

« Neymar préfère ne pas révéler où, dans son pays, il est strictement confiné. Son intention est de continuer son programme d’entraînement comme d'habitude, en appliquant toutes les procédures et directives qui lui ont été indiquées par le Paris Saint-Germain avant son départ. La star a l'intention de garder la forme, celle qu'il a montrée lors de la victoire contre le Borussia Dortmund afin pour d’entamer la dernière partie de la saison, où son objectif principal est d'essayer de gagner le titre en Ligue des champions », explique Joaquim Piera. Outre Neymar, Thiago Silva est également parti au Brésil, et d'autres joueurs sud-américains pourraient également avoir profité de ces derniers jours, et de la pause probablement longue du football en Europe, pour repartir.