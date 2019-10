PSG : Neymar et son père ont écoeuré ce club

Dans : PSG, Mercato.

Pour accueillir Neymar lors du récent mercato, on a surtout évoqué un duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mais au final la star du Paris Saint-Germain n’a pas bougé, aucun club ne réussissant à convaincre l’émir du Qatar de céder le Brésilien. Mais selon le Daily Mail, du côté de Manchester United on s’est sérieusement penché sur le cas Neymar, Ed Woodward, le président exécutif des Red Devils souhaitant avoir un joueur du calibre de l’international brésilien dans son équipe. Les Mancuniens ayant les moyens financiers de s’offrir Neymar, le dossier a été étudié de près, mais finalement le club anglais a lâché l’affaire pour deux raisons.

Selon le quotidien anglais, la première raison est tout simplement liée au le style de vie de la star du PSG, lequel n’aurait pas le comportement attendu pour un joueur dont le coût est colossal, l’hygiène de vie de Neymar n’étant pas à la hauteur de ses ambitions sportives. L’autre motif de cette décision de Manchester United est directement lié au père de Neymar considéré comme étant « uniquement obsédé par l’argent ». Et c’est donc sans aucun état d’âme que les dirigeants mancuniens ont renoncé à l’idée de s’offrir l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain.