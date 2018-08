PSG : Neymar et ses parents, une incroyable révélation sur le partage du gâteau

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar est une superstar planétaire, et même si l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain est parfois rudement critiqué, tout ce qu'il touche se transforme en or. Mais ce que l'on ne savait pas, ce qu'est les parents de Neymar sont plutôt bien gâtés par leur footballeur de fils. En effet, le quotidien brésilien Folha de Sao Paulo affirme que Neymar Jr reverse une très large partie de ses revenus publicitaires à la société gérée par son père et sa mère, lesquels gèrent le droit à l'image du footballeur. Le média précise que ce montant atteint 85% des contrats publicitaires signés par l'attaquant du PSG, ce qui n'est pas rien puisque, toujours selon Folha de Sao Paulo, ces contrats ont rapporté plus de 100ME rien que pour l'an dernier. Et cette belle part du gâteau n'est pas nouvelle puisque cette répartition remonte à 2006.

Qu'on rassure les rares qui seraient inquiets pour le budget de Neymar, ce dernier empoche quand même 48ME rien que pour son salaire annuel au Paris Saint-Germain. De quoi aborder sereinement les fins de mois, car là il ne reverse rien à la société de ses parents. La générosité de la star brésilienne a quand même des limites.