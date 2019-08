PSG : Neymar vendu, Paris vise 4 joueurs au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Leonardo l'a reconnu samedi dernier, lorsqu'il a annoncé que des discussions avaient débuté pour Neymar, le Paris Saint-Germain veut aller très vite dans ce dossier. Car le directeur sportif du PSG en est conscient, si Neymar est vendu alors il va rapidement devoir compenser ce départ, et pas uniquement avec des joueurs présents dans une possible transaction avec le Real Madrid ou le FC Barcelone. Autrement dit, le dirigeant du Paris SG avance sur plusieurs tableaux en même temps, ce qui a poussé la presse italienne a faire des Unes sur Neymar considéré comme le patron du mercato européen. Car son départ du PSG va inévitablement engendrer du mouvement un peu partout.

En Espagne, on affirme en effet que la vente de la star brésilienne du PSG va engendrer quatre signatures à Paris, à savoir un gardien de but, un milieu de terrain, un joueur offensif et un pur attaquant. Concernant l'attaquant, le Paris SG pourrait jeter son dévolu sur Mauro Icardi plutôt que sur Paulo Dybala, tandis que le nom de Gianluigi Donnarumma revient toujours régulièrement pour devenir n°1 au PSG, même si certains font remarquer que le portier milanais a le même agent qu'Alphonse Areola, à savoir Mino Raiola, et que ce dernier n'a pas vraiment intérêt à mettre en concurrence ses deux clients. Quoi qu'il en soit, le dossier Neymar va animer les prochains jours, la conférence de presse du PSG, samedi midi, avant le match de dimanche à Rennes sera peut-être l'occasion d'en savoir plus.