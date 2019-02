PSG : Neymar et sa fête, le Paris Saint-Germain accusé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Lundi soir, Neymar a fêté avec un jour d'avance son anniversaire au Pavillon Gabriel, la star brésilienne du Paris Saint-Germain apparaissant avec des béquilles....et très ému au moment d'évoquer sa blessure devant ses amis. Mais cette scène n'a pas été suffisante pour apaiser la colère de Pascal Praud. Sur Cnews, le journaliste a piqué un coup de sang, estimant que le PSG était un club totalement à la ramasse en commettant chaque année les mêmes erreurs. Et la fête de Neymar a donc permis à Pascal Praud de se lancer dans une tirade contre le Paris SG.

Car pour lui, cette fiesta de lundi montre que le club de la capitale ne retient aucune leçon du passé. « Je trouve que ce Paris Saint-Germain fait n’importe quoi. Neymar qui est blessé et qui donne cette image avec ses béquilles, j’ai rien contre lui, mais pour moi ce club est très étrange. Ils sont à huit jours de Manchester-PSG, la saison dernière ça a été un plantage absolue et qu’est-ce qu’ils refont lundi soir, la même chose en allant à l’anniversaire de Monsieur Neymar avec ses béquilles. Vous n’allez pas me dire que c’est une bonne communication pour le Paris Saint-Germain que de faire ça ? », a lancé un Pascal Praud, à deux doigts de relier cela avec les Gilets Jaunes, mais qui n'est pas allé au bout de sa phrase. C'est probablement mieux pour lui...