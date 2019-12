PSG : Neymar et Paris gardent leurs distances au mercato

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Neymar a de grandes chances de quitter la capitale française lors du prochain mercato estival.

En effet, le champion de France en titre ne retiendra pas son attaquant brésilien en cas d’offre satisfaisante. Exigeant l’été dernier, Leonardo se montrera peut-être plus flexible, alors que Neymar ne parvient toujours pas à faire l’unanimité chez les supporters du PSG. Ces dernières semaines, la possibilité d’une prolongation de contrat avait tout de même été évoquée. Mais selon Isabela Pagliari, journaliste pour Esporte Interativo et Europe 1, la tendance n’est absolument pas à la signature d’un nouveau bail pour Neymar à Paris.

« Selon les dernières informations que j'ai eues, Paris n'a rien proposé pour l'instant. Si Paris lui propose une prolongation, ça m'étonnerait qu'il signe. Il faut attendre. On ne sait jamais comment la saison va se passer. Tout va se jouer à la fin de saison » a confié la journaliste, généralement très bien informée sur l’actualité des Brésiliens du Paris Saint-Germain, et pour qui il n’y a quasiment aucune chance que le PSG et l’ancienne star du FC Barcelone s’entendent au sujet d’une prolongation de contrat. Reste maintenant à voir si cela signifie que Neymar quittera Paris l’été prochain, alors que Barcelone pense toujours très fort à lui sous l’impulsion de Lionel Messi et de Luis Suarez. Le feuilleton ne fait que commencer…