PSG : Neymar et Paris condamnés à un an supplémentaire ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les jours passent et plus rien ne semble se passer dans l'épineux dossier Neymar. Car si la star brésilienne du Paris Saint-Germain avait informé les dirigeants du club de la capitale de son désir de partir lors de ce mercato, ce que Thomas Tuchel a confirmé, Leonardo dit la vérité lorsqu'il affirme qu'aucune offre n'est arrivée au PSG pour Neymar Jr. Contrairement à l'Espagne, où le paiement de la clause libératoire permet de s'offrir un joueur, le Barça l'a compris à ses dépens en 2017, l'équipe qui voudra Neymar devra s'entendre avec le Paris SG. Mais avant même d'en arriver là, il faut faire une proposition. Et à ce jour, Nasser Al-Khelaifi n'a rien sur son bureau.

Et selon Marca, qui consacre encore un long article au cas Neymar ce samedi, tout indique que finalement l'attaquant brésilien va rester au Paris Saint-Germain au moins une saison de plus. La situation est même en train de s'améliorer entre le joueur et le PSG. « La semaine dernière, des contacts ont eu lieu entre les deux parties pour tenter de faire baisser la tension qui était montée lors des premiers jours après le retour de Neymar (...) La vérité est que les deux parties semblent condamnées à se comprendre (...) Le PSG, malgré toutes les discussions insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de progrès au-delà des contacts mentionnés par Leonardo. Aucune offre n'est parvenue aujourd'hui au Parc des Princes. Tuchel a déjà fait savoir qu'il souhaitait continuer à compter sur Neymar et le joueur a fait preuve d'une bonne attitude au cours de ces premiers jours de la tournée en Chine. Neymar a souri lors de la présentation du deuxième maillot avec ALL Accor, le nouveau sponsor du club qui est le contrat le plus important de l’histoire du PSG et a participé aux événements promotionnels qui ont été nécessaires (...) Paris est prêt à ouvrir la porte à Neymar, mais la bonne proposition n'arrive pas et cela fait croire chaque jour de manière plus fort que le joueur va finalement rester au PSG une année supplémentaire », estime le quotidien sportif espagnol, qui ne pense pas que le FC Barcelone lâchera l'argent attendu par le PSG et que le Real Madrid ne veut clairement pas Neymar.