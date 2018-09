PSG : Neymar et Messi pour le même prix ? Mais oui c'est possible

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Neymar Jr semble être un nouveau joueur au Paris Saint-Germain, la star brésilienne ne voulant visiblement plus toucher chaque ballon et ayant décidé de se mettre au service du collectif, et plus l'inverse. Une révolution qui annonce probablement de belles choses à venir à la fois pour le PSG, mais également pour Neymar.

Evoquant sur Europe 1 ce changement radical, Isabela Pagliari, journaliste brésilienne qui connaît très bien Neymar, est enthousiasmée. « J’ai vu Neymar contre Nîmes en position de n°10, où il marque sur une action très proche de celle de Lionel Messi à Barcelone. Je pense que c’est ça qu’il va se passer. Neymar va être le Lionel Messi du PSG sur le terrain. Comme Thomas Tuchel l’a dit en conférence de presse Neymar porte le n°10, donc il a envie qu’il joue comme son numéro l’indique. C’est une nouvelle chose dans la carrière de Neymar et je crois que cela va être très intéressant à suivre cette saison », a expliqué la journaliste. Si le Paris Saint-Germain a Neymar et Messi pour le même prix, alors les 222ME payés l'an dernier sont bien utilisés.