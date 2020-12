PSG : Neymar et Messi, l'incroyable bombe signée Ney !

Dans : PSG.

Auteur d'un doublé contre Manchester United, Neymar lancé une véritable bombe en annonçant qu'il voulait jouer avec Lionel Messi la saison prochaine.

Neymar a largement contribué à l’exploit du Paris Saint-Germain à Old Trafford, la star brésilienne apparaissant sous son meilleur jour et signant deux buts qui valent de l’or pour le club de la capitale. Mais l’ancien barcelonais a frappé très fort après la rencontre lorsqu’il s’est exprimé au micro d’ESPN Argentine. Alors que le média évoquait le cas de Lionel Messi, son ancien coéquipier du Barça, lequel a annoncé qu’il voulait quitter le club catalan en fin de saison lorsqu’il sera en fin de contrat à Barcelone, Neymar, avec le sourire a lancé une énorme bombe qui ce jeudi fait évidemment du bruit en Espagne, mais aussi dans toute l’Europe. Et bien évidemment dans les bureaux du PSG où Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne pourront pas échapper à quelques interrogations sur la petite phrase de leur joueur.

En effet, très détendu, Neymar a tout simplement annoncé qu’il voulait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. « Jouer avec Messi ? C’est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine », a lancé le joueur brésilien du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, Neymar n’a pas précisé si cette idée d’évoluer avec Lionel Messi annonçait un possible retour de la star brésilienne au FC Barcelone, ou bien si cela était un message envoyé au sextuple Ballon d’Or afin qu’il signe au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, cette déclaration de Neymar éclipse presque la performance du PSG contre Manchester United et la très probable qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.