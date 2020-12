LdC : Paris signe un exploit majeur et passe en tête !

Dans : Ligue des Champions.

Ligue des champions - 5e journée - Groupe H

Old Trafford

PSG bat Manchester United : 3 à 1

Buts : Rashford (32e) pour Man Utd; Neymar (6e, 90e+1), Maquinhos (69e) pour le PSG

Le PSG s'est imposé (1-3) contre Manchester United et passe en tête de son groupe avec de grosses chances de qualification.

Une semaine après la purge contre Leipzig, le PSG entamait pied au plancher son match contre Manchester United et après seulement 6 minutes de jeu, Neymar, dans un angle fermé, ouvrait le score (0-1). Paris était un ton au-dessus, mais après un incident entre Fred et Paredes, le Brésilien de Man Utd échappant à un rouge, ce qui excitait tout le monde, le club de la capitale retombait un peu dans ses travers et encaissait un but stupide, une frappe de Rashford étant détourné dans son but par Danilo (1-1, 32e). Le Paris SG s'agaçait et avait du mal à retrouver son rythme.

Après la pause, Manchester United était proche de prendre l'avantage, Martial ratant l'immanquable à bout portant (49e). Le PSG était sous pression, Cavani trouvant la transversale (57e), tandis que Martial, encore lui, voyait sa frappe du point de penalty être repoussée par Marquinhos (58e). Il y avait du KO dans l'air, et Paris était proche de passer devant, le défenseur brésilien trouvant lui aussi la transversale de De Gea (63e). L'équipe de Tuchel revenait clairement dans le match, et sur un corner de Neymar, Marquinhos, de près mais couvert par Cavani, redonnait l'avantage au PSG (1-2, 69e). Une minute plus tard Fred était cette fois expulsé après un deuxième avertissement suite à une grosse faute sur Herrera (70e). Même si Manchester United n'abdiquait pas, loin de là à l'image de cette reprise de Pogba (79e), Neymar tuait le suspense dans le temps additionnel, donnant là un précieux succès au Paris Saint-Germain (1-3, 90e+1). Un nul dans une semaine suffira au PSG pour se qualifier pour la suite de cette Ligue des champions.