PSG : Neymar et Mbpapé plus forts que Salah, le choix choc

En 2017, le Paris Saint-Germain a marqué l’histoire du mercato européen en s’attachant à la fois les services de Neymar et de Kylian Mbappé.

Pour un total avoisinant les 400 ME, le club de la capitale française a frappé un énorme coup sur le marché des transferts. Deux signatures qui, à l’époque, ont fait le bonheur d’un certain Unai Emery. Mais selon les informations récoltées par le média Ita Sport, l’entraîneur espagnol du PSG a validé ces deux opérations au détriment de la signature d’un certain Mohamed Salah. En effet, le site italien affirme ce week-end que l’ancien coach du FC Séville s’est opposé à la venue de l’Egyptien, alors à l’AS Roma, afin de privilégier les opérations Neymar et Kylian Mbappé.

Unai Emery a refusé Mohamed Salah

Un choix fort de la part d’Unai Emery, qu’il est bien évidemment difficile de lui reprocher puisqu’à l’époque, Mohamed Salah n’avait encore pas explosé à un tel niveau tandis que Neymar était déjà le troisième meilleur joueur du monde et que Kylian Mbappé s’imposait doucement mais surement comme le phénomène montant du football français. Ce sont finalement les Reds de Liverpool qui ont profité du choix d’Unai Emery pour s'attacher les services de Mohamed Salah pour la modique somme de 42 ME le 1er juillet 2017. Un deal que Jürgen Klopp ne regrette évidemment pas puisque l’international égyptien a inscrit 94 buts en 149 matchs sous les couleurs de Liverpool. Des chiffres qui ont nettement contribué au succès final des Reds en Ligue des Champions en 2019 et du sacre en Premier League cette saison. Les regrets risquent en revanche d’être au rendez-vous chez les supporters parisiens…