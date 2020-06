PSG : Neymar contre Salah, l'incroyable deal de l'été ?

Dans : PSG.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce week-end, Leonardo s’est montré plutôt confiant au sujet de l’avenir de Neymar.

« Neymar et Mbappé ? Rien ne nous indique le contraire (qu'ils ne seront pas là l'année prochaine, ndlr). Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer. Neymar a fait une très bonne saison, il est très impliqué » a notamment expliqué le directeur sportif brésilien, qui imagine l’avenir du PSG avec Kylian Mbappé bien sûr mais également Neymar. Reste que chaque été, l’international auriverde a des envies d’ailleurs. Son mercato est donc totalement imprévisible. En Espagne, certaines rumeurs au sujet d’un retour à Barcelone continuent de circuler, malgré la situation financière catastrophique du Barça.

Selon les informations de Don Balon, il existe toutefois une possibilité pour que Neymar quitte Paris, sans pour autant signer au FC Barcelone. Effectivement, le média affirme que l’ancien pensionnaire du Camp Nou est très apprécié par les dirigeants de Liverpool, qui se préparent à perdre Mohamed Salah lors du prochain mercato. Un échange entre le Brésilien et l’Egyptien a même été étudié mais d’après la source espagnole, l’ancien attaquant de la Fiorentina et de Chelsea n’est pas fan à l’idée de découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Reste à voir si ce refus catégorique de Mohamed Salah de signer au Paris SG peut compromettre un éventuel engagement de Neymar à Liverpool. Une information à prendre avec des pincettes bien sûr, mais qui ne peut pas totalement être écartée quand on sait que Neymar a déjà expliqué qu’il appréciait la Premier League. Ces derniers mois, c’est plutôt Manchester United qui était évoqué comme la destination anglaise la plus probable pour Neymar. Des clubs qui, malgré la situation économique générale, ont quand même des moyens colossaux.