PSG : Neymar et Mbappé veulent passer l'été ensemble !

Dans : PSG.

Après une très longue saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, les stars franciliennes, comme Neymar ou Kylian Mbappé, n’auront pas tellement le droit au repos.

Dès le coup de sifflet final de la saison des clubs, celle des sélections pourra réellement débuter. Suite à une première pause internationale en mars dernier, les équipes nationales seront au coeur de l’actualité pendant tout l’été. Que ce soit en Europe, où l’Euro 2021 occupera les esprits, mais aussi en Amérique, où la Copa America débutera aussi le 11 juin prochain, les joueurs seront au four et au moulin pendant de longues semaines. Et cela avant le début des Jeux Olympiques à Tokyo. Pas de quoi plaire aux clubs, qui auraient préféré voir leurs éléments en vacances après cette longue saison du Covid. Mais cela ne sera pas le cas. Surtout au PSG, où la gestion des stars s’annonce d’ores et déjà tendue... Tout simplement parce que Neymar et Kylian Mbappé vont vouloir le beurre et l’argent du beurre l’été prochain. Le Brésilien et le Français rêvent effectivement de faire les Jeux Olympiques à Tokyo, après leurs compétitions continentales.

La Copa America et les JO pour Neymar ?

Si le champion du monde est présent dans la première liste élargie de Sylvain Ripoll, l’Auriverde, lui, ne figure pas dans le groupe de la sélection olympique. En même temps, Neymar ne pourra pas participer au stage de préparation du 31 mai au 8 juin. Vu qu’à cette période-là, Neymar sera avec les A pour affronter l'Équateur et le Paraguay, les 4 et 8 juin, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Malgré tout, le Parisien envisage bien de doubler la Copa America (11 juin - 10 juillet) et les JO (21 juillet - 7 août). Une volonté confirmée par André Jardine. « C'est un rêve de pouvoir compter sur Neymar. Mais c'est une question sensible qui sera réglée directement par le président de la Fédération, Rogério Caboclo », a lancé le sélectionneur du Brésil olympique. Maintenant que la machine est en route, et même si Neymar a déjà remporté les JO en 2016 à Rio, le PSG n’aura peut-être pas son mot à dire, histoire de ne pas froisser son attaquant, récemment prolongé jusqu’en 2025. Les Parisiens seront fixés le 30 juin, date à laquelle la CBF dévoilera la liste finale du Brésil pour les JO.