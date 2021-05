PSG : Mbappé aux JO, il est dans la liste

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a été mis dans la liste des joueurs pré-sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui auront lieu cet été.

Une liste très large puisqu’elle comprend 85 noms, pour une épreuve qui aura lieu au mois de juillet, et laisse donc encore beaucoup d’incertitudes. A la fois sur les internationaux espoirs qui seront pris par Sylvain Ripoll, mais aussi sur les joueurs jokers de plus de 23 ans qui peuvent être inclus dans la sélection tricolore. Pour Kylian Mbappé, qui n’a que 22 ans, cette présence est donc doublement logique, révèle L'Equipe. Non seulement en raison de son âge, mais aussi de sa volonté affichée depuis des mois de participer à cette épreuve, où il devrait y retrouver Neymar. Il faudrait pour cela que le PSG libère ses deux stars en même temps, avec ensuite l’impossibilité de les récupérer avant le mois de septembre.

A l’heure où le PSG est très loin d’avoir réussi à conserver son titre de champion de France, se priver de deux éléments importants a de quoi faire grincer les dents des dirigeants franciliens. Mais en tout cas, Kylian Mbappé est prêt à partir au Japon pour les JO, et nul doute que cette possibilité sera discutée dans les négociations en vue de sa prolongation de contrat. Si le Français venait à prolonger, le laisser partir un mois pendant l’été serait un moindre mal pour le Paris SG, même si les choses ne sont pas si simples. La liste finale des Bleuets pour cette épreuve olympique sera donnée à la fin du mois de juin, en plein Euro 2021, que Kylian Mbappé va aussi disputer…