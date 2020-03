PSG : Neymar et Mbappé vendus, le choix stupéfiant du Qatar

Dans : PSG.

En Espagne, il n’y a pas un jour sans que les noms de Kylian Mbappé et de Neymar soient respectivement associés au Real Madrid et à Barcelone.

Et pour cause, les deux géants d’Espagne rêvent de piocher au PSG afin de renforcer leur attaque la saison prochaine. Pour le Real Madrid, recruter Kylian Mbappé vire carrément à l’obsession tandis que Barcelone, actuellement leader de la Liga malgré une saison très décevante, souhaite rapatrier Neymar dans le but de reconstituer le trio infernal de la « MSN » avec Lionel Messi et Luis Suarez. Durant de nombreux mois, la position du Qatar était très claire à l’égard de ses deux stars, la direction du Paris Saint-Germain ayant fermé à double tour la porte à Neymar et à Kylian Mbappé. Cette stratégie pourrait toutefois évoluer dès cet été, selon les informations de Don Balon…

Et pour cause, à la surprise générale, le média espagnol indique que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’obligeront plus les joueurs n’ayant plus l’envie de porter le maillot du PSG à rester. En revanche, cela ne veut pas dire que Kylian Mbappé et Neymar seront bradés puisqu’il est notifié que Paris souhaite récupérer au moins 300 ME de la vente des deux joueurs, une somme jugée nécessaire par Leonardo pour les remplacer efficacement, avec des joueurs peut-être moins talentueux de prime abord mais plus motivés à l’idée de briller au Paris Saint-Germain. Pour le média espagnol, les noms de Riyad Mahrez, Pierre-Emerick Aubameyang et Paulo Dybala font notamment l’unanimité en interne tandis que rien n’est encore totalement décidé concernant l’avenir de Mauro Icardi. Reste à voir si cette information se confirmera, alors que la tendance est clairement à ce que Kylian Mbappé reste au moins une saison supplémentaire au PSG, lui dont le contrat expire en juin 2022.