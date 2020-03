PSG : Ce plan du Real financera la moitié du transfert de Mbappé

Dans : PSG.

En pleine préparation de son mercato estival, le Real Madrid réfléchit au financement de l’éventuel transfert de Kylian Mbappé. Un plan serait fixé, mais il risque de ne pas suffire.

La saison étant interrompue à cause de l’épidémie du coronavirus, les clubs ont largement le temps de préparer le marché des transferts. Du côté du Real Madrid par exemple, la direction réfléchit à la manière de convaincre le Paris Saint-Germain de libérer l’attaquant Kylian Mbappé. Rappelons que le champion de France n’a pas du tout l’intention de négocier, si ce n’est avec l’international français en vue d’une prolongation de son contrat qui expire en 2022. Apparemment, le message n’est pas parvenu jusqu’à la Maison Blanche, où l’on considère toujours l’ancien Monégasque comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Le Real continue donc à préparer ses atouts pour cette opération annoncée aux alentours de 200 M€.

Le montant, que certains jugeront sous-estimé, reste élevé pour le club madrilène, qui voudrait le diminuer en incluant son milieu offensif James Rodriguez dans la balance. Et selon les informations d’El Desmarque, les Merengue évaluent le Colombien à 50 M€. Pour le reste, le Real aimerait également se débarrasser de l’indésirable Gareth Bale. Ainsi, entre les deux joueurs cités, le pensionnaire de Liga espère récupérer 100 M€ à miser sur le transfert de Mbappé. Le tout sans compter les possibles recettes pour Nacho Fernandez, Alvaro Odriozola, Isco et Lucas Vazquez, non retenus cet été. A croire que les Madrilènes n’ont pas encore les moyens de s’attaquer à la star du PSG.