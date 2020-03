PSG : Neymar et Mbappé rois de la notoriété, la preuve

Dans : PSG.

Avec Neymar et Kylian Mbappé, le PSG dispose de deux attaquants de classe mondiale, mais également de deux icônes d’un point de vue purement marketing.

En effet, la notoriété de l’ancien attaquant de Barcelone et du champion du monde 2018 dépasse très largement les frontières de la France. Les récentes déclarations de la star ultime de la NBA LeBron James le prouvent. Lors d’un échange avec ses fans sur son compte Instagram, le basketteur des Lakers de Los Angeles a été invité à citer ses footballeurs préférés. Et, s’il a bien évidemment évoqué Cristiano Ronaldo et même Zlatan Ibrahimovic, l’Américain de 35 ans n’a pas oublié les deux stars du Paris Saint-Germain…

« Mon joueur de football préféré ? J’en ai plusieurs, quelques grands joueurs de foot. Tout d’abord, tous les joueurs de Liverpool. Tout en haut, l’ensemble des joueurs des Reds. Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, ces gars sont des légendes. Je les adore. J’aime Cristiano Ronaldo. J’aime Neymar, Mbappé. En voilà quelques-uns » a expliqué LeBron James, lequel a donc également citer Zlatan Ibrahimovic, aujourd’hui à l’AC Milan mais qui a écrit sa légende à Barcelone, à l’Ajax, à l’Inter Milan ou encore au PSG. « Zlatan ? C’est un fou. Il est fou, mais il est sacrément fort ». Voilà en tout cas des déclarations qui prouvent l’immense notoriété de Neymar et de Kylian Mbappé dans le monde, un argument important pour le PSG au moment de négocier les éventuels départs de ses deux stars lors du prochain mercato. Car au-delà de recruter un super joueur, le club qui mettra la main sur Neymar ou Mbappé s’offrira un joueur susceptible de booster ses ventes d'un point de vue marketing.