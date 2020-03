PSG : Barcelone déchiré par le dilemme Neymar ?

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son attaque lors du prochain mercato, Barcelone a fait de Lautaro Martinez (Inter Milan) et de Neymar (PSG) ses deux priorités.

Dans un premier temps, le rêve absolu de la direction catalane était de trouver un moyen, notamment grâce à des montages financiers complexes et à des échanges de joueurs, de boucler ces deux arrivées. Mais à en croire les informations obtenues par le journal AS, le FC Barcelone va devoir trancher. En effet, il apparaît à ce jour grandement improbable que le leader de la Liga espagnole soit en mesure de boucler, financièrement, les transferts de Neymar et de Lautaro Martinez. Problème : aucun des deux joueurs ne fait l’unanimité en interne, certains étant pour la venue de l’Argentin de l’Inter Milan tandis que d’autres militent pour le retour de Neymar en provenance du Paris SG.

Pour le média madrilène, un transfert de Neymar coûterait au minimum 180 ME au FC Barcelone tandis que Lautaro Martinez est pour l’instant estimé à environ 110 ME. Dans ce dossier, et comme souvent à Barcelone, l’avis de Lionel Messi pourrait bien être décisif. Et si la question lui est posée, le n°10 catalan plaidera certainement en faveur d’un retour de Neymar, avec qui il entretient une relation privilégiée, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Un dilemme très complexe se pose pour Barcelone, qui peut toutefois espérer un improbable retournement de situation, notamment en cas de vente sèche de Philippe Coutinho ou d’Ousmane Dembélé, ce qui renflouerait considérablement les caisses du club. Et qui pourrait, peut-être, permettre de faire des offres pour Neymar et pour Lautaro Martinez. L’autre difficulté pour Barcelone sera de convaincre respectivement le PSG et l’Inter Milan, pas forcément vendeurs de prime abord.