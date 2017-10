PSG : Neymar et Mbappé, ce n’est pas un problème pour Draxler

Dans : PSG, Ligue 1.

Très vite après son arrivée l’hiver dernier, Julian Draxler s’était installé dans l’équipe type du Paris Saint-Germain. Mais cette saison, son statut n’est plus le même.

Désormais, ses principaux concurrents ne s’appellent plus Angel Di Maria et Lucas. Passé dans une autre dimension pendant le mercato estival, le PSG lui impose une lutte avec Neymar et Kylian Mbappé. Rien que ça… Pas de quoi affecter le moral de l’international allemand qui a décidé de rester au club francilien, et qui considère que la concurrence fait partie du haut niveau.

« C’est complètement normal. Il y a de la concurrence, même sans Neymar et Mbappé, a réagi l’ancien joueur de Wolfsbourg. Quand je rejoins l’équipe d’Allemagne, je me demande aussi : "Tout se passe bien au Bayern ? Y a-t-il quelques difficultés en ce moment ?" C’est totalement normal de poser ce genre de question. Il y a de la concurrence pour jouer en sélection, et ce n’est pas lié à Neymar ou Mbappé. » D’autant qu’avec sa polyvalence, le milieu offensif capable de jouer relayeur peut éviter de rester dans l’ombre des deux phénomènes.