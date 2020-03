PSG : Neymar et Mbappé au ralenti contre l'OL, c’est presque inévitable

Dans : PSG.

Dans une excellente dynamique, l’Olympique Lyonnais a les moyens de rivaliser avec le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Surtout si les Parisiens lèvent le pied.

L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas mieux préparer sa demi-finale de Coupe de France. Avant de retrouver le Paris Saint-Germain ce mercredi, les hommes de Rudi Garcia ont fait le plein de confiance avec trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont l’exploit contre la Juventus Turin (1-0) en Ligue des Champions et le derby face à l’AS Saint-Etienne (2-0) en championnat. Dans ce contexte, les Gones s’imaginent sûrement enchaîner avec le champion de France, dont la motivation sera l’une des clés du match selon Eric Carrière, qui s’interroge surtout sur l’implication des attaquants parisiens.

« Je ne vois pas Lyon faire tourner de manière trop importante mercredi mais la question, c’est face à quel PSG ? Parce que même si Tuchel met sa meilleure équipe, pour les joueurs du PSG cette rencontre n’est pas la plus importante, a souligné l’ancien Lyonnais dans le Late Football Club. Ils seront à fond au départ, mais au fil du match, les efforts défensifs, notamment pour ceux qui jouent devant, pourraient être un problème. Vont-ils faire les efforts pendant 90 minutes ? » A une semaine du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, des joueurs comme Neymar et Kylian Mbappé pourraient être tentés de se préserver pour un rendez-vous beaucoup plus attendu…