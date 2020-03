PSG : Neymar et Mbappé font craquer Icardi, il n'en peut plus

Dans : PSG.

Le comportement de Neymar et Mbappé commence à taper sur les nerfs de Mauro Icardi, qui a perdu sa place de titulaire au PSG.

Pas facile de jouer avec des stars mondiales. Au Real Madrid du temps de Cristiano Ronaldo, même au FC Barcelone avec Lionel Messi, certains joueurs ont du avaler des couleuvres pour laisser le champ libre superstars. Cela passe mieux quand les joueurs vedettes font gagner les grands matchs à leurs équipes. Car à l’heure actuelle au PSG, Mauro Icardi commence à goûter de moins en moins le petit jeu de Kylian Mbappé et Neymar. L’attaquant italien a perdu sa place de titulaire indiscutable. S’il est en concurrence avec un Edinson Cavani enfin de retour, l’ancien attaquant de l’Inter Milan a aussi pu se rendre compte à Dortmund que, même quand l’Uruguayen ne jouait pas, il n’était pas forcément dans le onze de départ non plus.

La raison officielle est un rendement en baisse depuis le début de l’année 2020. Mais à qui la faute ? Selon L’Equipe, Mauro Icardi commence clairement à s’agacer du comportement de Neymar et Mbappé, qui passent leur temps à se chercher sur le terrain, sans jamais chercher à alimenter l’Argentin. Persuadé d’être « délaissé », l’avant-centre parisien se venge à son tour en faisant moins d’effort défensif dans le pressing, et ce depuis un match déclic face à Saint-Etienne en décembre dernier. Lors de cette rencontre, Mauro Icardi avait reçu zéro ballon de la part de Mbappé, alors que le Français avait quasiment échangé 30 passes avec Neymar. Un décalage qui démontre qu’Icardi est devenu « une victime collatérale » du duo Mbappé-Neymar, qui a pris le pouvoir sur le terrain. Pour le bien du PSG ?