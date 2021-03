PSG : Neymar et Icardi, Pochettino bien embêté

Dans : PSG.

Pour affronter l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 30e journée de Ligue 1 ce week-end, le Paris Saint-Germain sera notamment privé de Mauro Icardi. Et Neymar ne sera pas titulaire.

Décidément, le club de la capitale française n’est pas épargné par les pépins physiques cette saison… Une infirmerie qui a plombé Paris à plusieurs reprises en Ligue 1. Ce qui pourrait se confirmer une fois de plus contre Lyon dimanche. Car si Mauricio Pochettino devra encore faire sans Pablo Sarabia (hanche) ou Juan Bernat (genou), Mauro Icardi ne sera pas non plus de la partie au Groupama Stadium. Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG contre Lille en Coupe de France mercredi (3-0), l'international argentin souffre effectivement d’un problème à la cuisse gauche. Après avoir passé des examens pas forcément rassurants jeudi, Icardi doit donc renoncer au déplacement à Lyon. Le joueur de 28 ans profitera donc de quelques jours de repos pendant la trêve internationale du mois de mars pour être opérationnel en vue du sprint final.

Neymar remplaçant à Lyon ?

En tout cas, cette absence d’Icardi contre l’OL est une mauvaise nouvelle pour Pochettino, surtout que le coach parisien ne pourra pas se reposer sur Neymar, toujours en phase de reprise après sa blessure aux adducteurs, contractée en février dernier… C’est en tout cas l’information révélée par Le Parisien. « Le Brésilien participe normalement aux entraînements avec ses partenaires, et il se rapproche, chaque jour un peu plus, d’un retour sur les terrains. Il semble en mesure de pouvoir effectuer le voyage dans le Rhône même s’il faut jouer de prudence avec le crack de Santos et son come-back sans cesse différé. Au mieux, il devrait donc s’asseoir sur le banc des remplaçants », peut-on lire sur le site internet du journal francilien. Autant dire que le PSG se présentera à Lyon avec une équipe décimée, au sein de laquelle Kylian Mbappé aura la lourde tâche de remettre le PSG dans le bon chemin en L1.