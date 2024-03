Dembélé sacrifié au PSG, il accuse Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Repositionné en faux numéro neuf dans l’axe, Ousmane Dembélé n’a pas brillé contre la Real Sociedad mardi soir, même si son positionnement a sans doute aidé Kylian Mbappé à être étincelant.

Luis Enrique est inventif et mardi soir, le coach du Paris Saint-Germain a sorti un nouveau coup de son chapeau. Ousmane Dembélé avant-centre, personne ne l’avait vu venir. Dans les faits, l’ancien attaquant du FC Barcelone se positionnait à gauche pour défendre lorsque le PSG n’avait pas le ballon et dès la récupération, il occupait une zone axiale de faux numéro neuf afin de permettre à Kylian Mbappé d’attaquer dans le couloir gauche. Tactiquement, on peut dire que ce coup a été payant car l’ancien Monégasque a brillé dans sa zone de prédilection en inscrivant un doublé, sans pour autant déséquilibrer l’équipe défensivement puisque ce n’était pas à lui que revenait la mission de défendre dans le couloir gauche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

En revanche sur le plan individuel, la prestation d’Ousmane Dembélé laisse clairement à désirer. Techniquement, le champion du monde 2018 a tout raté ou presque. Interrogé par Le Parisien, Omar Da Fonseca estime que Dembélé a été le grand sacrifié de la soirée par Luis Enrique. « Je trouve qu’il n’y a pas assez de technique de ballon. Je regarde beaucoup le foot espagnol, argentin, ce foot où le ballon est dans les pieds de quelques joueurs qui ont la capacité d’amener quelque chose de différent. Aujourd’hui, le cas Dembélé en est l’exemple : on met un joueur dans une zone où il y a beaucoup de monde, où les espaces sont réduits et lui qui a une technique supérieure, il a perdu des ballons » analyse le commentateur de BeInSports avant de poursuivre.

PSG : Ils dénoncent l'imposture Ousmane Dembélé https://t.co/YaXsAvH9mC — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2024

« Je crois qu’il n’a pas fait un seul un-contre-un. Là, on l’a un peu dénaturé par rapport à la stratégie. Mais la tactique, on la met en avant parce que Mbappé a été supersonique. Par rapport à ce qu’il sait faire de mieux, son positionnement n’a rien apporté. Si cela avait été un autre joueur, peut-être, mais là, c’est comme quand Mourinho a fait jouer Eto’o arrière droit. Après, oui, peut-être que cela a été utile à l’équipe, on peut sortir de belles formules mais le match, en réalité, c’est Mbappé et c’est tout » a jugé Omar Da Fonseca, pour qui Ousmane Dembélé n’a clairement pas été mis dans les meilleures dispositions pour briller mardi soir avec le PSG contre la Real Sociedad. Il sera maintenant intéressant de voir si Luis Enrique persistera avec cette nouvelle animation en Ligue 1 ou s’il s’agissait d’un « one shot » pour surprendre la défense basque.