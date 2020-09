PSG : Neymar et Di Maria opérationnels contre l'OM ?

Dans : PSG.

Plombé par les mauvaises nouvelles depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain pourrait retrouver le sourire dans les jours à venir.

Décimé pour le match face au Racing Club de Lens jeudi soir, le PSG a bon espoir de retrouver quelques joueurs actuellement à l’isolement pour le Classique de la troisième journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, RMC affirme ce mardi après-midi que le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur Leandro Paredes, Angel Di Maria et surtout Neymar pour la réception du club phocéen. Trois retours qui seraient évidemment les bienvenus pour une équipe qui sera quoi qu’il en soit privée de Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 lundi soir par l’UEFA en marge du match des Bleus face à la Croatie au Stade de France.

« Selon une source proche de la Ligue de Football Professionnel (LFP), les trois premiers joueurs qui ont été testés positifs (Di Maria, Paredes et Neymar) auraient déclaré leurs symptômes au PSG et à la Ligue avant le 30 août. Selon le protocole de la LFP, ce ne sont pas les notifications des tests PCR, mais la déclaration des premiers symptômes qui compte dans le cas des joueurs qui ont des symptômes » détaille le journaliste Mohamed Bouhafsi, avant de poursuivre. « Les trois joueurs pourraient revenir dans l’effectif parisien un à deux jours avant le match face à l’OM. Le staff médical parisien a tout fait pour mettre ces joueurs dans les meilleures conditions possibles. Tuchel aurait donc la possibilité d’avoir trois joueurs supplémentaires, mais il prendrait aussi un grand risque puisqu’ils n’ont participé à aucune séance depuis 14 jours avec le groupe parisien ». Autrement dit, Neymar, Di Maria et Paredes pourraient avoir l’autorisation de jouer face à l’Olympique de Marseille. Ce qui ne signifie pas automatiquement que Thomas Tuchel prendra le risque de les aligner pour un match d’un tel enjeu…