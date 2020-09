PSG : Mbappé a le Covid, un attaquant recruté en urgence

Dans : PSG.

L’effectif parisien était déjà, à la base, plutôt juste pour débuter la saison avec les départs non compensés de Thiago Silva, Meunier ou Cavani.

Les signatures définitives de joueurs déjà présents comme Sergio Rico et Mauro Icardi permettent de limiter les conséquences de cette intersaison pour le moment. Mais de manière temporaire, car tout est à l’heure actuelle remis en cause par l’épidémie de Covid-19 qui touche le vestiaire du PSG. Thomas Tuchel voit les cas positifs s’enchainer et les forfaits pour les prochains matchs s’accumuler. L’entraineur du Paris SG ne pensait pas devoir un jour prépare un onze de départ sans Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé. C’est pourtant le cas en vue de la rencontre face à Lens de jeudi soir, et ce rien que pour le secteur offensif.

Cette situation pourrait avoir une conséquence immédiate sur le marché des transferts, puisque selon L’Equipe, le PSG a accéléré brutalement la signature d’un nouveau contrat pour Eric-Maxim Choupo-Moting. Le chouchou du vestiaire était clairement poussé vers la sortie à l’issue de son bail de deux ans au Paris Saint-Germain. Mais c’est une recrue à moindre prix qui serait immédiatement intégré et rapidement utilisable, étant donné qu’il était encore sur le pont lors de la dernière finale de Ligue des Champions. Même si les négociations ne sont pas si faciles avec un joueur qui possède tout de même un salaire non négligeable pour son temps de jeu sur les deux dernières saisons, sa signature permettrait à Tuchel d’éviter d’avoir à choisir en pointe entre Jesé et Kalimuendo pour les premiers matchs de la saison.