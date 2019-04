PSG : Pierre Ménès a vu un arbitre nul pour Paris et pour Nantes

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, FC Nantes.

François Letexier aura les oreilles qui sifflent s'il regarde le replay du match PSG-Nantes version Eurosport, les commentateurs étant déchaînés, parfois à l'excès, contre l'arbitre de la rencontre remportée logiquement par le Paris Saint-Germain. Ce jeudi, sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur ce match de Coupe de France et a lui aussi remis en cause l'arbitrage de cette rencontre, mais dans les deux sens. Car le consultant de Canal+ estime que les boulettes ont touché les deux camps.

« Monsieur Letexier, on n’a vu que lui sur la pelouse. Il y a eu ce contact entre Silva et Coulibaly et pour moi, il y a penalty. L’attaquant nantais qui joue beaucoup plus avec son corps qu’avec le ballon, c’est son style mais bon, ce n’est pas un footballeur. Il aurait déjà dû être expulsé pour son coup de coude sur Bernat et l’a finalement été pour s’être essuyé les crampons sur Silva. Quant au penalty sifflé à l’heure de jeu pour le PSG, honnêtement on peut dire qu’il est sévère mais Pallois a les bras complètement écartés, ce qui a dû jouer. En tout cas, monsieur Letexier n’avait aucune raison de faire retirer le penalty d’abord transformé par Mbappé puisque les deux seuls joueurs à être entrés dans la surface étaient des Nantais. Il y a eu encore un autre penalty pour Paris, cette fois pour une faute assez évidente de Diego Carlos sur Daniel Alves (...) La vedette de ce match restera l’arbitre et ce n’est pas normal », a fait remarquer Pierre Ménès.