PSG : Neymar et Cristiano Ronaldo, le coup du siècle en fin de mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Agent de Paulo Dybala, Jorge Antun a confié dimanche que s'il ne s'était pas récemment rendu à Paris, il ne pouvait rien jurer concernant un déplacement cette semaine dans la capitale. « Si j'ai prévu un voyage imminent à Paris ? Non, mais je ne peux pas dire ce qu’il va se passer dans le futur », a confié le représentant de l'attaquant argentin de la Juventus, qui n'a pas joué samedi lors du succès turinois à Parme. Balayant l'idée que sa commission et les droits à l'image de Paulo Dybala soient les deux soucis majeurs dans un deal avec le PSG d'ici la fin du mercato, Jorge Antun a laissé planer le flou.

Et cela tombe bien, puisqu'on évoque à nouveau l'intérêt de la Juventus pour Neymar. Afin d'associer Cristiano Ronaldo et Neymar, le club italien serait prêt à mettre 100ME en cash et Paulo Dybala dans une offre à transmettre à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Même si cela pose tout de même quelques questions, notamment sur la manière dont la Juventus pourra régler le salaire de Neymar et de CR7 en même temps, la Vieille Dame a l'avantage de proposer un joueur, Paulo Dybala, dont on sait que le directeur sportif du PSG en fait une cible très sérieuse. Reste aussi à savoir si Neymar aura le désir de côtoyer Cristiano Ronaldo, et inversement, les deux stars ayant des egos surdimensionnés.