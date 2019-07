PSG : Neymar est trop cher, il le voit rester à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour de nombreux observateurs et supporters du Paris Saint-Germain, Neymar va rester une saison supplémentaire dans la capitale française pour une simple et bonne raison.

Qui sur le marché des transferts peut proposer un deal assez attractif aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi afin de recruter la star brésilienne ? Peu de clubs, assurément. Barcelone par exemple, ne dispose pas de 200 ME afin de recruter Neymar et ne propose que des échanges, systématiquement refusés par le PSG. Sur l’antenne de RMC, Pierre Ducrocq a argumenté dans ce sens, estimant que selon lui, Paris n’aura pas beaucoup d’offre pour le Brésilien cet été.

« Je suis à peu près sûr qu’il n’y aura pas d’offres. Il va falloir trouver le club qui voudra prendre Neymar et les clubs vont réfléchir à deux fois avant de le prendre à ce prix-là. J’attends du PSG qu’il soit très ferme avec Neymar en interne mais qu’à l’extérieur, il ne s’en occupe même plus, que ça ne devienne pas le feuilleton de l’été, qu’ils se concentrent sur leur mercato » a indiqué l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain, pour qui l’affaire Neymar ne doit pas pourrir le mercato du champion de France en titre. Il est donc nécessaire de clarifier les choses au plus vite, et de savoir dans les plus brefs délais de quoi sera fait l’avenir de l’ancienne star barcelonnaise.