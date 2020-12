PSG : Neymar est inconscient, le Brésil hurle !

Dans : PSG.

Neymar a le don pour se mettre dans des polémiques inutiles et cette fin d’année 2020 ne déroge pas à la règle.

Tous les ans, c’est à la période de son anniversaire que l’attaquant du Paris Saint-Germain fait parler de lui. En cette année 2020, Neymar a épargné au PSG un séjour au Brésil pour souffler les bougies pour aller fêter le carnaval de Rio, annulé pour cause de pandémie. En revanche, l’international auriverde ne manquerait pour rien au monde une bonne fiesta afin de fêter le passage à la nouvelle année. En ce sens, Neymar a fait le choix de convier 500 personnes dans une grand villa près de Rio afin de célébrer le Nouvel An… sur plusieurs jours. Un choix évidemment polémique au vu du contexte sanitaire.

Au Brésil, près de 500 personnes décèdent de la Covid-19 chaque jour et les hôpitaux sont complètement saturés. Un constat effroyable qui ne semble pas traumatiser Neymar, ce qui scandalise l’éditorialiste d’UOL Esporte, Menon. « C'est totalement irresponsable. Neymar n'est même pas préoccupé par la propagation de la maladie. Ce qui lui importe c'est que personne ne divulgue des photos et des vidéos de cette fête macabre… » a publié le journaliste brésilien, totalement choqué par la tenue d’une fête de plus de 500 personnes au Brésil en pleine pandémie de Covid-19. De son côté, le clan Neymar tente de désamorcer la bombe en expliquant que chaque participant devra fournir un test PCR négatif et porter le masque. Toutefois, tous les convives ont d’ores et déjà été prévenus que les téléphones n’étaient pas autorisés durant la soirée, histoire d’éviter les photos et les vidéos compromettantes…