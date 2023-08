PSG ‍: Neymar est gros, Luis Enrique l'humilie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour dans le groupe du PSG depuis trois matchs (Al Nassr, Osaka, Inter), Neymar n’a pas disputé la moindre minute durant la préparation. Un choix de Luis Enrique qui s'explique par la méforme du Brésilien.

Blessé et opéré à la cheville la saison dernière, Neymar n’a pas démarré sa préparation estivale en même temps que ses coéquipiers. L’international brésilien a toutefois effectué son grand retour sur le banc du Paris Saint-Germain à l’occasion du match contre l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr (0-0). L’ancien attaquant du FC Barcelone n’était pas entré lors de ce match, ce qui n’avait pas vraiment inquiété les observateurs puisqu’il venait tout juste de reprendre l’entraînement collectif.

Plus problématique, Neymar n’a pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux rencontres qui ont suivi, face à Osaka (2-3) puis contre l’Inter Milan mardi (1-2). A l’instar de Marco Verratti, le « Ney » semble être tenu à l'écart par Luis Enrique. Il n’y a finalement rien de très étonnant dévoile Thibaud Leplat puisque selon le journaliste de l'After Foot, l’international auriverde est en net surpoids, ce qui explique sa non-utilisation par Luis Enrique depuis le début de la préparation.

Neymar est en net surpoids selon Thibaud Leplat

« Je ne sais pas quand Neymar va revenir, mais à l’œil nu, on voit qu’il est en surpoids. Il a dit qu’il se sentait bien, mais moi aussi quand j’ai fait un bon repas et que j’ai bien mangé, je me sens bien. Ce n’est pas ça le problème, mais Luis Enrique est très à cheval sur la diététique. Je ne sais pas combien de temps Neymar va prendre, mais selon moi, il doit perdre au moins cinq ou six kilos, je ne le vois pas rejouer avant le mois de septembre. Je dis ça à l’œil, mais sans compter sa blessure, il n’est pas près de revenir » , a confié le chroniqueur dans l’After Foot sur RMC avant de conclure. Il est vrai que les supporters du PSG ont aussi remarqué que le numéro 10 du PSG et de la Seleçao avait de bonnes grosses joues sur les photos.

« Il ne veut pas précipiter son retour, mais de toute façon il ne s’est jamais vraiment précipité (rires). C’est dommage, car c’était quand même exceptionnel. Neymar à son prime, c'était exceptionnel, même le Neymar de la saison dernière était très bon » a analysé Thibaud Leplat, pour qui l’international brésilien est loin d’être prêt physiquement. Autant dire que malgré les espoirs placés en lui en raison du potentiel départ de Kylian Mbappé, Neymar a peu de chances d’être titulaire contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1 dans un peu plus d'une semaine.