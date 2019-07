PSG : Neymar est certain de quitter Paris, il veut éviter le clash !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Bien malin celui qui sait quand et comment va se terminer le feuilleton Neymar. D'un côté, il y a ceux qui pensent que le FC Barcelone n'a pas les moyens de s'offrir la star brésilienne du Paris Saint-Germain et que tout cela va se calmer, et ceux qui au contraire sont persuadés que plus jamais on ne reverra Neymar sous le maillot du PSG. Attendu depuis lundi au Camp des Loges, l'attaquant est lui persuadé qu'il a l'autorisation de rentrer le 15 juillet. Mais s'il ne veut pas aller au clash avec les dirigeants du Paris SG, son image étant déjà pitoyable actuellement, Neymar est convaincu qu'il va changer d'air lors de ce marché des transferts, pour retourner au Barça.

Journaliste pour RMC, Saber Desfarges pense connaître la fin de l'histoire et il la dévoile. « Neymar a pris acte de la volonté du PSG de le recevoir dès son retour. Mais lui et son entourage n’en démordent pas: Leonardo savait que son retour était prévu le 15 juillet. Neymar n’a, pour l’heure, pas changé ses plans: départ dimanche du Brésil pour atterrir à Paris lundi matin.Neymar souhaite toujours quitter le PSG, sans pour autant se mettre à la faute ou aller au clash. Malgré les dernières déclarations de Bartomeu, le Brésilien espère toujours une issue positive et confie à ses proches sa confiance dans la conclusion de ce dossier cet été. Si le Barça et le PSG ont eu des "contacts superficiels" ces dernières semaines selon Leonardo dans "Le Parisien", les Blaugrana restent à la manœuvre. Le dossier se veut très complexe, Neymar garde pour priorité Barcelone », indique le journaliste, qui est donc dans le camps de ceux qui annoncent le départ de Neymar après deux ans au Paris Saint-Germain.